Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: Metanfetamin ve Eroin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 251,17 gram Metanfetamin ve 51,16 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü adli mercilerce tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden durdurulan bir araçta yapılan arama Metanfetamin ve Eroin maddesi bulundu.

Tatvan'da durdurulan bir araçta dedektör köpek tarafından yapılan aramalar neticesinde 4 parça halinde toplam 251,17 gram Metamfetamin maddesi ile 2 parça halinde toplam 51,16 gram Eroin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, arama yapılan araç sürücüsünün çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçemizde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 251,17 gram Metamfetamin maddesi ile 2 parça halinde toplam 51,16 gram Eroin maddesi ele geçirilirken, 1 şahış çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
