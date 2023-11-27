Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 527,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Hizan Emniyet Müdürlükleri, Hizan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda, 402 parça halinde 527,42 gram sentetik uyuşturucu ve paketlemede kullanılan eşyalar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.