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Tatvan merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonlarda bin 388 kullanımlık sentetik kannabinoid ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçuna yönelik projeli ve teknik takipli soruşturmalar kapsamında 2 Haziran'da Tatvan, Van ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda Tatvan'da 16, Van'da 1 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda peçetelere emdirilmiş halde bin 388 kullanımlık sentetik kannabinoid, 57,48 gram metamfetamin, 8,47 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütücü aparat ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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