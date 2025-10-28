Bitlis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Ahlat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Selçuklu Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 50 DD 099 plakalı otomobil, Ahlat-Tatvan istikametine seyir halindeyken, Selçuklu Sanayi Kavşağı'nda Ahlat yönüne dönmek isteyen C.K. yönetimindeki 13 AAE 643 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa