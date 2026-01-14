Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı
Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki Selim E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Tatvan–Bitlis karayolunda Selim E. (51) yönetimindeki 06 AU 1037 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Nurullah K. (38) idaresindeki 27 Y 2847 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücü Selim E. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa