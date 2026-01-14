Haberler

Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı

Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki Selim E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan–Bitlis karayolunda Selim E. (51) yönetimindeki 06 AU 1037 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Nurullah K. (38) idaresindeki 27 Y 2847 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücü Selim E. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

