Bitlis'te Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde D-300 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü M.A. aracıyla takla atarak uçuruma yuvarlandı. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, D-300 Karayolu Kekliktepe köyü mevkiinde M.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü M.A. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa