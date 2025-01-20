Üye Girişi
Haberler
Trump'ı tebrik eden Putin'den 'Diyaloğa açığım' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma

Bitlis'te Tırla Çarpışan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bitlis'te Tırla Çarpışan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir tır ile çarpışan otomobilde 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'te tırla çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis- Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AEG 770 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır çarpıştı. Kazada kağıt gibi ezilerek parçalara ayrılan otomobildeki şahıslardan biri hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
img

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
img

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak
Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.