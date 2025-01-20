Bitlis'te Tırla Çarpışan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bitlis'te tırla çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis- Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AEG 770 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır çarpıştı. Kazada kağıt gibi ezilerek parçalara ayrılan otomobildeki şahıslardan biri hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS