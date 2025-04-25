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Bitlis'te Tır ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bitlis'te Tır ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bitlis'te tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritikken, kaza sonrası kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis–Baykan kara yolu Alaniçi köyü Yenice mezrası mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi devam ederken, diğerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından yeniden trafiğe açıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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