Haberler

Adilcevaz'da briket yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Adilcevaz'da briket yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde briket yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sırasında briketler etrafa saçıldı ve sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde briket yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yararlanırken, briketler etrafa saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Adilcevaz-Erciş karayolunda meydana geldi. Sürücünün ismi belirlemeyen 61 AGY 645 plakalı tır, buzlanma nedeniyle kayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası tırın dorsesinde bulunan briketler etrafa dağılırken, polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Yola saçılan briketler karayolları ekipleri tarafından temizlendi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al