Adilcevaz'da briket yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde briket yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yararlanırken, briketler etrafa saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Adilcevaz-Erciş karayolunda meydana geldi. Sürücünün ismi belirlemeyen 61 AGY 645 plakalı tır, buzlanma nedeniyle kayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası tırın dorsesinde bulunan briketler etrafa dağılırken, polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Yola saçılan briketler karayolları ekipleri tarafından temizlendi. - BİTLİS