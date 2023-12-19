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Bitlis'te terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyon

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütüne yönelik Hizan kırsalında kış üslenmesi operasyonu gerçekleştirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütüne yönelik Hizan kırsalında kış üslenmesi operasyonu gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Hizan kırsalında Şehit Teğmen Baki Koçak 2023-15 Operasyonu icra edildiği bildirildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bitlis Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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