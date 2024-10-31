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Bitlis'te Terör Operasyonu: El Yapımı Patlayıcı ve Mühimmat Ele Geçirildi

Bitlis'te Terör Operasyonu: El Yapımı Patlayıcı ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, el yapımı patlayıcı düzeneği ve çeşitli mühimmat ele geçirildi. Yetkililer, terörle mücadele çerçevesinde operasyonların artırılacağını duyurdu.

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda el yapımı patlayıcı düzeneği ile mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan istihbari çalışma neticesinde merkez Harmanyeri ve Bölükyazı köyleri kırsalında toprağa gömülü vaziyette bulunan 1 adet pet şişe içerisinde basma tipi EYP düzeneği 3 kilo, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet 89 mm çapında roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk motoru ele geçirilmiştir. Bitlis Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda bilirkişi raporu hazırlanması maksadıyla incelenmek üzere el konulmuştur. Güvenlik güçlerimiz, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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