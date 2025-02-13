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Bitlis'te özel halk otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Bitlis'te özel halk otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı
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Bitlis'te kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsü, Bitlis Kalesi'nin duvarına çarparak kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te kontrolden çıkan özel halk otobüsü Bitlis Kalesi'nin duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis merkezde bulunan Kalealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 M 0033 plakalı özel halk otobüsü, yokuştan inerken kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak Bitlis Kalesinin duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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