Bitlis'te Ot Yangını Kısa Süreli Paniğe Neden Oldu

Bitlis'te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, merkeze bağlı Tabanözü köyünün Akçalı mezrasında meydana geldi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman ve sağlık personeli sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirterek vatandaşları özellikle hasat sonrası tarlalarda anız ve ot yakmamaları konusunda uyardı. - BİTLİS