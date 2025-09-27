Haberler

Bitlis'te Ot Yangını Kısa Süreli Paniğe Neden Oldu

Bitlis'in Tabanözü köyünde meydana gelen ot yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi yangını kontrol altına aldı. Yetkililer, yangının nedenini araştırırken, vatandaşlara anız ve ot yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Bitlis'te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, merkeze bağlı Tabanözü köyünün Akçalı mezrasında meydana geldi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman ve sağlık personeli sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirterek vatandaşları özellikle hasat sonrası tarlalarda anız ve ot yakmamaları konusunda uyardı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
