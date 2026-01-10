Haberler

Bitlis'teki narkotik operasyonunda 27 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Bitlis'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 29 şüpheli yakalanırken, içlerinde 27'si tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve el bombası ele geçirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekipleri tarafından yürütülen narkotik operasyonunda 27 kişi tutuklanırken, uyuşturucu madde ile silah ve el bombası ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, " Bitlis, Tatvan ve Hizan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat timleri destekli Bitlis, Tatvan ve Hizan'da 29 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan aramalarda, 117 bin 814 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 1 kilo 103 gram metamfetamin maddesi, 360 gram skunk, 77 gram eroin, 18 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 6 adet 765 mm silah, 108 adet tabanca fişeği, 14 adet ak 47 fişeği, 3 adet el bombası, 5 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirildi. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
