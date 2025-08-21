Bitlis'te Meyve Suyu Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meyve suyu yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meyve suyu yüklü tırın derilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz-Erciş karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Sait İmuk yönetimindeki 33 BBT 834 plakalı meyve suyu yüklü tır bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
