Bitlis'te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çeken bir tır, virajı alamayarak yan döndü.

Edinilen bilgilere göre, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Baykan karayolunda seyir halinde olan tır, virajı dönmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak yol üzerinde yan döndü. Olayın ardından bölgeye yardım için çağrılan çekici ise karla kaplı zeminde ilerlemekte zorlanarak kara saplandı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, hem yan dönen tırı hem de kara saplanan çekiciyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları, özellikle virajlı ve buzlanma riski bulunan yollarda hızlarını düşürmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı