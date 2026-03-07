Haberler

Bitlis'te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi

Güncelleme:
Bitlis'te yoğun kar yağışı ve buzlanma, trafik kazalarını artırdı. Bir tır virajı alamayarak yan dönerken, yardım için gelen çekici kara saplandı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çeken bir tır, virajı alamayarak yan döndü.

Edinilen bilgilere göre, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Baykan karayolunda seyir halinde olan tır, virajı dönmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak yol üzerinde yan döndü. Olayın ardından bölgeye yardım için çağrılan çekici ise karla kaplı zeminde ilerlemekte zorlanarak kara saplandı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, hem yan dönen tırı hem de kara saplanan çekiciyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları, özellikle virajlı ve buzlanma riski bulunan yollarda hızlarını düşürmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - BİTLİS

