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Bitlis'te Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

Bitlis'te Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Hizan ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 33 BUD 32 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Maşallah İlbaş, Yafes Avcı, Yakup Avcı, Mehmet Avcı ve İbrahim Avcı olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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