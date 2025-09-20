Bitlis'te Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 11.00 sıralarında Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Y.B. (23), E.B. (19) ve M.B. (55) isimli şahıslar yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgedeki vatandaşlar, yeni açılan yolun tam anlamıyla faaliyete girmemesi nedeniyle bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek yetkililere tepki gösterdi. - BİTLİS