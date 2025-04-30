Bitlis'te minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bitlis'te Batarya kavşağı virajlarında yolcu minibüsü ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada 6'sı minibüs yolcusu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.