Bitlis'te minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Bitlis'te bir otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralanırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. O
Bitlis'te Batarya kavşağı virajlarında yolcu minibüsü ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada 6'sı minibüs yolcusu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa