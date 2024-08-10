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İntihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçti

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir apartmanın çatısına çıkan ve intihar girişiminde bulunan genç, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik ve İlçe Müftüsü Cemal Oğraş ile bir vatandaş tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 8 katlı apartmanın çatısına çıkan genç, saatler süren ikna çabasıyla indirildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçenin Ergezen Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısına çıkan H.İ. adlı genç, elindeki bıçakla intihar girişimde bulundu. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri ise hazır bekledi.

İntihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçti

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ VE İLÇE MÜFTÜSÜ İKNA ETTİ

Uzun süren uğraşlar sonucu çatıdan inmeyen Siirt nüfusuna kayıtlı H.İ., Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik ve İlçe Müftüsü Cemal Oğraş ile bir vatandaş tarafından ikna edildi. Yaklaşık 3 saatten fazla süren ikna çabasıyla çatıdan indirilen genç sağlık ekiplerince Ahlat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çevredeki kalabalık ise çatıdan inen H.İ.'yi alkışlarla karşıladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

bitlis Ahlat Olaylar İnsan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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