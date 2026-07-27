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Bitlis'te zincirleme kazalar: 4 yaralı

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Bitlis’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bitlis'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi. Kazaya karışan üç araçta maddi hasar oluştu. İkinci kaza ise Bitlis merkezde Yıldız Petrol mevkiinde meydana geldi. Üç aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kaza bölgelerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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