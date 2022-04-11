Düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
AA - 3. Sayfa
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bitlis'te Uğur Tanşuli yönetimindeki minibüs, ilçenin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.
4 ÖLÜ, 25 YARALI
Kazada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
AA / Serdar Adıyaman - 3. Sayfa