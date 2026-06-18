Bitlis'te hava destekli çalışmada kaçak avcılara 92 bin TL ceza uygulandı

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yürütülen dron destekli av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye toplam 92 bin 556 lira para cezası uygulandı.

Merkez ilçeye bağlı Kavakdibi köyü mevkiinde gerçekleştirilen denetimler sırasında drone ile şüpheli bir araç tespit edildi. Ardından dürbünle yapılan alan taramasında iki şahsın av faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Durumun tespit edilmesi üzerine Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığı ile irtibata geçilerek destek talebinde bulunuldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu 2 şahıs yakalanırken, avladıkları 2 adet canlı kınalı kekliğe el konuldu.

Kaçak avcılık yaptığı belirlenen şahıslara 52 bin 556 lira idari para cezası ile 40 bin lira tazminat cezası olmak üzere toplam 92 bin 556 lira ceza uygulandı.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, kaçak avcılıkla mücadelede teknolojik imkanların etkin şekilde kullanılmaya devam edileceğini ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı