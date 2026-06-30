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Bitlis'te derede kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Bitlis'te derede kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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Bitlis'in Mutki ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Aziz Şeflek'i arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Babasının bir çocuğunu kurtarıp diğerinin cansız bedenine ulaştığı olayda, Aziz Şeflek için AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis'in Mutki ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Aziz Şeflek'i arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dereden geçmeye çalışan çocuklar akıntıya kapıldı. Çocuklarını kurtarmak için suya giren baba Bakır Şeflek, çocuklarından birini sağ olarak kurtarmayı başarırken, diğer çocuğunun ise cansız bedenine ulaştı. Akıntıya kapılan 13 yaşındaki Aziz Şeflek ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerine kadar sürdürülen çalışmalarda Aziz Şeflek'e ulaşılamaması üzerine aramalara hava karardıktan sonra ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan arama çalışmalarına Van'dan gelen dalgıç ekibi de destek veriyor. Dere boyunca ve su altında titizlikle sürdürülen çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

1 dalgıç botu, 4 dalgıç polisi, 4 AFAD dalgıcı ve diğer arama kurtarma ekipleri, kayıp çocuğa ulaşabilmek için bölgedeki arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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