Bitlis'te Çıkan Yangın Kısa Sürede Büyüdü

Bitlis merkez Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, hızla büyüyerek çevredeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı, önlemler alındı.

Bitlis merkezde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara da sıçradı.

Merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesinde çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bazı ağaçlar yangından zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşları özellikle sıcak havalarda açık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyararak dikkatli olunması çağrısında bulundu. - BİTLİS

