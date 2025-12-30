Tatvan'da kayan araç facianın eşiğinden döndü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç facianın eşiğinden döndü.

Olay, ilçenin Kültür Mahallesi'nde bulunan Adalet Plaza önünde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayan araç, yolda çocukla birlikte yürüyen iki kadına doğru savruldu. Kadın ve kucağındaki bebeği, araç altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarına çıkarak binanın bodrum katında bulunan iş yerlerine girmek üzereyken askıda kaldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Askıda kalan araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Vatandaşlar, özellikle kar yağışı sonrası buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Yetkililer, sürücüleri kış şartlarına uygun lastik kullanımı ve hız konusunda uyararak, buzlanmanın etkili olduğu saatlerde daha dikkatli olunması çağrısında bulundu. - BİTLİS