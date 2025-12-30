Haberler

Tatvan'da kayan araç facianın eşiğinden döndü

Tatvan'da kayan araç facianın eşiğinden döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışından sonra kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç, yolda yürüyen iki kadına doğru savruldu. Kadın ve kucağındaki bebek son anda kurtulurken, olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, sürücüleri kış şartlarına uygun önlemler almaya çağırdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç facianın eşiğinden döndü.

Olay, ilçenin Kültür Mahallesi'nde bulunan Adalet Plaza önünde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayan araç, yolda çocukla birlikte yürüyen iki kadına doğru savruldu. Kadın ve kucağındaki bebeği, araç altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarına çıkarak binanın bodrum katında bulunan iş yerlerine girmek üzereyken askıda kaldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Askıda kalan araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Vatandaşlar, özellikle kar yağışı sonrası buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Yetkililer, sürücüleri kış şartlarına uygun lastik kullanımı ve hız konusunda uyararak, buzlanmanın etkili olduğu saatlerde daha dikkatli olunması çağrısında bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak