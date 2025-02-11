Bitlis'te Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde adam öldürme suçundan aranan şahıs, silahıyla birlikte gizlenmiş olduğu arazide jandarma tarafından yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hizan ilçesinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hizan ilçesinde S.Y. ile M.Y. isimli şahıslar arasında meydana gelen tartışma neticesinde M.Y. isimli şahıs ateşli silah ile öldürülmüştür. Olayın faili S.Y. isimli şahıs, olayda kullandığı silah ile birlikte saklanmış olduğu arazide jandarma ekipleri tarafından yakalanmış olup çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS