Bitlis'te 3 Araçlı Trafik Kazası: 8 Yaralı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde Selçuklu Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Mehmet Şirin idaresindeki 34 TH 2845 plakalı kamyonet, Fırat Arslan idaresindeki 20 ALA 413 plakalı kamyonet ve Kemal Seyhan idaresindeki 55 RE 798 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazasında sürücülerle birlikte 8 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar; Ahlat, Tatvan ve Bitlis Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla soruşturma başlatıldı. - BİTLİS