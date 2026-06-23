Haberler

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te jandarma ekiplerinin 1 Nisan-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 135 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 27 organizatör yakalandı. 19 organizatör tutuklanırken, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 135 düzensiz göçmen ile 27 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1 Nisan - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen ile 27 organizatör yakalanmıştır. Organizatörlerden 19 kişi sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanmış, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu

Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu
Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fener'e kapı gibi stoper

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih