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Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde Veri Paylaşımı Yapan Polisler Adliyeye Sevk Edildi

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Bitlis Emniyet Müdürlüğüne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu 'X' üzerinden 'BombacıMülayim01' adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis memuru V.K. ile Bitlis'te görevli diğer iki polis adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçen şüpheliler, daha sonra Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli gözetiminde Bitlis Adliyesine getirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu 'X' üzerinden 'BombacıMülayim01' adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis memuru V.K. ile Bitlis'te görevli diğer iki polis adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçen şüpheliler, daha sonra Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli gözetiminde Bitlis Adliyesine getirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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