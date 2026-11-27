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Bitlis'in Ahlat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tahtı Süleyman Mahallesi Karga Köprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 09 K 4671 plakalı otomobil, Ovakışla Kavşağı yönünden Kırklar Mahallesi istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücü A.A. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı