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Bitlis Ahlat'ta jandarma ve polis, okul servislerini denetlemeyi sürdürüyor

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Bitlis Ahlat'ta jandarma ve polis, okul servislerini denetlemeyi sürdürüyor
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde jandarma ve polis, okullarda ve çevrelerinde güvenlik denetimlerini sürdürürken okul servis araçlarını da denetliyor. Ahlat Kaymakamlığı, paylaşımında çocukların güvenliğinin tedbirlerin yanı sıra sevgi, şefkat ve güvenle sağlandığını belirtti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, okullarda ve çevrelerinde güvenlik denetimlerini sürdürüyor.

Ahlat Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızla yakından ilgilenen, onlarla samimi sohbetler gerçekleştiren, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan ve güven veren ekiplerimiz, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini de titizlikle sürdürmektedir. Çünkü bizler biliyoruz ki çocuklarımızın güvenliği yalnızca tedbirlerle değil, onlara hissettirilen sevgi, şefkat ve güvenle de sağlanır. Bir çocuğumuzun yüzündeki tebessüm, kendisini güvende hissettiği için uzattığı bir el, kurulan samimi bir gönül bağı; yürüttüğümüz bu çalışmaların en kıymetli karşılığıdır. Evlatlarımızın yolu açık, gözleri aydın, yarınları güvenli olsun. Onlar geleceğe umutla yürürken devletimizin şefkatli eli ve güven veren varlığı daima yanlarında olacaktır. Bu anlamlı görevlerini özveriyle yerine getiren jandarma ve emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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