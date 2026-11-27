Bitlis Ahlat'ta inşaat temelinde devrilen kamyonun sürücüsü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis'in Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki inşaat alanında temel dolgusu için toprak taşıyan kamyon, yükünü boşalttığı sırada zeminin kaymasıyla yan devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Bitlis'te inşaatın temeline toprak boşaltırken devrilerek yan yatan kamyonda sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre olay, Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yaşandı. İnşaatın temel dolgusu için toprak taşıyan kamyon, yükünü boşalttığı sırada zeminin kayması sonucu yan devrildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı