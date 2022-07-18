Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 'Arap Tavşanı' tedavi altına alındı.
Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı
AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 'Arap Tavşanı' tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Işıklar beldesinde vatandaşlar tarafından nesli tükenmekte olan Arap Tavşanı bulundu. İhbar üzerine tavşanının bulunduğu alana gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı koruma altına alıp tedavi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirdi. AKÜREM'e teslim edilen Arap Tavşanı, rehabilitasyon sürecinden sonra Doğaya bırakılacak.
İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - 3. Sayfa