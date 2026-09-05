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Erdemli'de bitkin leylek gençlerce kurtarıldı

Erdemli'de bitkin leylek gençlerce kurtarıldı
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Mersin Erdemli'de direğe konarken düşüp bitkin düşen leylek, gençlerin su verip bakım yapmasının ardından Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi. Bir süre koruma altında kalan leylek, iyileşince doğaya salındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bitkin düşen leylek gençler tarafından koruma altına alınarak bakımı yapıldı, tekrar doğal ortamına salındı.

Olay, ilçeye bağlı Kösereli Mahallesi'nde yaşandı. Leyleklerden biri direğe konmak istediği sırada yere düştü. Bitkin olduğu gözlemlenen leyleği kamelyaya alan gençler, su verip yardım etmeye çalıştı. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildiren gençler hayvanın koruma altına alınmasını sağladı.

Mahallenin gençlerinden Muhammet Keser, "Diğere konmak isteyen leylek yere düştü. Bizde koruma altına alarak su içirdik. Yarası var mı diye baktık, yoktu. Bitkin düştüğü için ilgili kurumlara bildirdik" dedi.

Öte yandan, bitkin düşen leyleğin bir süre koruma altına tutulduktan sonra tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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