Bisikletli tacizci yakalandı! İlk ifadesinde skandal sözler

Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi'nde marketten ekmek aldıktan sonra evine doğru yürüyen S.D. isimli kadın, bisikletli bir şahsın tacizine uğradı. S.D.'nin çevredekilerden yardım istemesi üzerine şüpheli, olay yerinden bisikleti ile hızla kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

96 FARKLI KAMERA İNCELENDİ

Mağdur kadın ile görüşme yapan polis ekipleri, toplanan bilgiler sonrası şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin, bölgede 96 farklı noktadan güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrası, bisikletli şahsın 3 farklı suç kaydı bulunan 27 yaşındaki 2 çocuk babası İ.S. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan baskında şüpheli kahvaltı yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

"PİŞMANIM, BİR DAHA YAPMAM"

Emniyete götürülen şüpheli İ.S. buradaki ifadesinde, "Olay günü gece mesaisinden çıktım. Sokakta gezmeye başladım. Marketten çıkan kadın şahsı fark ettim, bisikletle yanına yaklaşıp olayı gerçekleştirdim. Bir anlık şeytana uydum. Pişmanım, bir daha yapmam" diye kendini savunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.