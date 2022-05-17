Bisikletli genç kız yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bisikletli genç kız yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bisikletli genç kız yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı

Artvin'de bisikletiyle yaya çarpan genç kız ve çarptığı yaşlı adam yaralandı.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de bisikletiyle yaya çarpan genç kız ve çarptığı yaşlı adam yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'de 15 yaşındaki Kübra Keskin, İnönü caddesi üzerinde kullandığı bisikletiyle ilerlediği sırada yolun karşısında geçmeye çalışan 74 yaşındaki Salih İnce'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam ve bisikletli kız yere düştü. Etrafta bulunanların, 112 Acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı Salih İnce ve Kübra Keskin Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Adem Güngör - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnönü Caddesi, Salih İnce, Artvin, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title