Bisikletli Çocuk, Halk Otobüsünün Altında Kaldı

Bisikletli Çocuk, Halk Otobüsünün Altında Kaldı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bisikletli 9 yaşındaki bir çocuk, sokaktan yola çıkarak halk otobüsünün altında kalıp ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokak arasından yola çıkan bisikletli çocuk, seyir halindeki özel halk otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 4035. Sokak mevkisinde meydana geldi. Sokak arasından yola çıkan bisikletli 9 yaşındaki çocuk, M.K. (52) idaresindeki 54 J 2018 plakalı seyir halindeki özel halk otobüsünün altında kaldı. Otobüsün altından vatandaşların yardımıyla çıkarılan çocuk, özel araçla hastaneye sevk edilirken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bacağından ağır yaralandığı öğrenilen çocuk, ilk müdahalesinin yapıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alkol testi yapılan otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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