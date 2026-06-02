Susurluklu Fahrettin Şener toprağa verildi

Bisikletiyle umreye giden Fahrettin Şener (69), Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bahçesinde çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Şener, memleketi Susurluk'ta gözyaşları arasında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi'nde, evinin bahçesini çapalarken makine altında kalarak hayatını kaybeden Fahrettin Şener, memleketi Susurluk'ta öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanında toprağa verildi. Susurluk Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazına ilçede faaliyet gösteren siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2025'te Susurluk'tan bisikletiyle yola çıkan Şener, 3 bin 450 kilometre mesafeyi geçerek umresini yapmış, yolculuk sürecinde yaşadıklarını, yanındaki kamerayla kayıt altına almıştı. Yolculuk hikayesini sosyal medya hesabından da paylaşan Fahrettin Şener'in görüntüleri, çok sayıda beğeni ve yorum almış, takdirle karşılanmıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
