Bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti

Van'da bisikletle işe giderken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Bisikletle işe gitmekte olan hemşire Ayser Büyükyıldız'a (36) plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Hakkarili hemşire hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN