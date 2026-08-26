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Adıyaman'da Otomobil ile Bisiklet Çarpıştı: 2 Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da Otomobil ile Bisiklet Çarpıştı: 2 Çocuk Yaralandı
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Adıyaman'da İndere TOKİ konutları bölgesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 7 yaşındaki Furkan B. ve 9 yaşındaki Simay B. yaralandı. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ konutları bölgesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile bir bisiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada Furkan B., (7) ve Simay B., (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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