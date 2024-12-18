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Birleşik Krallık'a Ait Eurofighter Savaş Uçakları Ankara'ya İndi

Birleşik Krallık'a Ait Eurofighter Savaş Uçakları Ankara'ya İndi
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Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da tatbikata katılan iki adet Eurofighter Typhoon uçağının dönüş yolunda Ankara'ya indiğini açıkladı. Uçaklar, Hava Kuvvetleri Komutanı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter savaş uçağının Ankara'ya iniş yaptığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi. Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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