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Biri oynayarak, diğeri zorla gözaltına alındı: ilginç anlar kamerada

Biri oynayarak, diğeri zorla gözaltına alındı: ilginç anlar kamerada
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Aksaray’da enişte-kayın arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek aile kavgasına dönüşürken, polis aracına bindirilmek istenen şüphelilerden birisi güçlükle, diğeri ise şarkı söyleyip oynayarak gözaltına alındı.

Aksaray'da enişte-kayın arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek aile kavgasına dönüşürken, polis aracına bindirilmek istenen şüphelilerden birisi güçlükle, diğeri ise şarkı söyleyip oynayarak gözaltına alındı. İlginç gözaltı anları anbean kameralara yansıdı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, enişte ve kayın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, diğer aile bireyleri de kavgaya dahil oldu. Yaklaşık 20 kişinin bir birine girdiği kavgayı gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Buna rağmen şahısların hala birbirlerinin üzerine koşması sonucu polis şahısları gözaltına almak istedi. Polis memurlarına güçlük çıkaran bir şüpheli güçlükle polis aracına bindirilerek gözaltına alınırken, bir diğer şüpheli ise şarkı söyleyip oynayarak gözaltına alındı. Olayda toplam 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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