Birecik'te Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik ilçesine bağlı Almaşar kırsal Mahallesi yakınlarında geçen Şanlıurfa - Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf K., durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA