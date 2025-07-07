Birecik'te Pencereye Çıkan Kız Çocuğu Atladı, Süngerlere Düştü

Birecik'te Pencereye Çıkan Kız Çocuğu Atladı, Süngerlere Düştü
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, annesi ile tartışan 14 yaşındaki bir kız çocuğu, 2'nci kattaki evinin penceresinden atlayarak yere serilen süngerlerin üzerine düştü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, bir binanın 2'nci katındaki evininin penceresinden atlayan kız çocuğu, yere serilen süngerlerin üzerine düşerek hayatta tutundu. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile tartışan 14 yaşındaki kız çocuğu İ.B., pencereye çıkarak atlamak istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye giden polisler, bir süre kız çocuğu ile konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bu sırada yan tarafta bulunan lokanta çalışanı gençler, müşterilerin üzerinde oturduğu süngerleri, binanın alt kısmına dizdi. Binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden bir anda atlayan çocuk, süngerlerin üzerine düşerek yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süngerleri yere dizen çocuklar, kız çocuğunun kurtulmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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