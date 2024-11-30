Birecik'te Öğrenci Kavgası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, iki öğrenci grubu arasında çıkan tekme tokat kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Okulda tartışan iki öğrenci grubu, Selami Güneş Parkı'nda karşı karşıya geldi. Kısa süreli tartışma sonrası başlayan kavgada, öğrenciler tekme tokat birbirine girdi. Yaşanan kavga sonrası çevrede bulunan bazı veliler de kavgaya dahil oldu. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar, ihbar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan öğrenci ve velilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA