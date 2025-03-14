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Birecik'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Birecik'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Enes Açıkgözoğlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AE 833 plakalı otomobil ile 19 yaşındaki Enes Açıkgözoğlu'nun kullandığı motosiklet Birecik Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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