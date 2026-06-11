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Birecik'te aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Birecik'te aranan şahıs jandarmaya yakalandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan D.E. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Alantepe:

3 yıl 4 ay cezası vardı haliyle yakalanması normal ama bunun kime yarası var onu düşün

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Haber YorumlarıFulya Oral:

ulan şu adamı buldum buldular da hayvanlar ne oldu sorun ya bunlar da hayvanlara acı çektiriyorlar hiç kısıntı yok mu

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Haber YorumlarıAtilla Süleyman Nimettepe:

ya işte böyle insanlar var işte eğitim alsalar bi yerlerine gelirlerdi herhalde ama neyse kızıştırdı kendisini şimdi 3 yıl 4 ay filan çekecek

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