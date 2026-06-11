Birecik'te aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan D.E. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı