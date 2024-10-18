Birecik'te Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde, 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 333 paket kaçak sigara, 19 bin 600 makaron, 139 paket kaçak nargile tütünü, 17 kilogram kaçak açık yaş nargile tütünü, 30 adet kaçak elektronik sigara ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA