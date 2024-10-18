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Birecik'te Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Gözaltı

Birecik'te Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 333 paket kaçak sigara, 19 bin 600 makaron, 139 paket kaçak nargile tütünü ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde, 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 333 paket kaçak sigara, 19 bin 600 makaron, 139 paket kaçak nargile tütünü, 17 kilogram kaçak açık yaş nargile tütünü, 30 adet kaçak elektronik sigara ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Makaron Birecik 3-sayfa Emlak Polis Suç

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