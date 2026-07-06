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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Almanya plakalı bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Almanya plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen H DC 1210 plakalı Almanya'nın Hannover kentine ait otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Güneş enerjisi panellerini deviren otomobil, uçuruma düşmeden durdu. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 3 yaralıyı ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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